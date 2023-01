Dopo due anni nominata una nuova segretaria comunale

Il Comune di Magliano di Tenna dopo 2 anni e 4 mesi ha ufficialmente una segretaria comunale di ruolo: si chiama Barbara Vallasciani e svolgerà servizio nel piccolo centro della media Valtenna due giorni a settimana, mentre per i restanti 4 sarà impegnata ad Amandola che risulterà Comune capofila. Per Magliano di Tenna l’incarico è un passaggio importante perché metterà fine a un lungo andirivieni di segretari in ‘prestito’.

"Circa due anni fa aveva esposto tutte le mia perplessità per la scarsa reperibilità di segretari comunali – spiega il sindaco Pietro Cesetti – riuscire a svolgere la normale attività amministrativa era un calvario. Sono giunto a metà del mio mandato da sindaco e non ho avuto mai un segretario fisso, dovevo chiedere ai colleghi sindaci o all’Ordine dei segretari di Ancona, anche organizzare una semplice Giunta era complicato. Ho assistito a scenari assurdi, segretari comunali che prestano servizio in 3-6 comuni contemporaneamente; segretari che da un giorno all’altro comunicano le dimissioni, le normative ovviamente lo consentono, ma questo rende impossibile programmare l’attività. Finalmente dopo 2 anni e 4 mesi potremo contare su una figura professionale fissa, la dottoressa Barbara Vallasciani che ringrazi e accogliamo con entusiasmo, come ringrazio il collega Adolfo Marinangeli che essendo il comune di riferimento ci ha concesso la possibilità di avere in forma associata un segretario stabile". Negli ultimi mesi però la condizioni sembrano migliorate.

"Dopo le sollecitazioni da parte dell’Anci al Governo – continua Cesetti – la situazione negli ultimi tempi è leggermente migliore. Sono state introdotte deroghe che agevolano i piccoli centri, è stata aperta la graduatoria nell’Albo di altri segretari comunali e questo crea condizioni migliori. La figura di Segretario è fondamentale per qualsiasi Ente, rappresenta il garante legale dell’attività svolta dal Comune, è di fatto il responsabile del personale e coordina gli uffici, grazie al suo lavoro si possono svolgere quelle funzioni che consentono di effettuare lavori, dare seguito ai progetti e amministrare un paese".

Alessio Carassai