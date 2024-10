Dopo i parcheggi gratis: "C’è anche la navetta. Così salviamo il centro"

Non ci sono più scuse per non vivere il centro storico di Fermo, tra impianti di risalita e parcheggi gratuiti, navette libere e vitalità. Dopo il recente annuncio del sindaco che ha deciso di togliere tutti i parcheggi a pagamento di competenza comunale, si conferma anche il servizio di trasporto dal maxi parcheggi alla piazza. E’ operativo già dall’inizio del nuovo anno scolastico il servizio di bus navetta gratuito feriale effettuato da Steat spa, in accordo con il Comune di Fermo e l’assessorato ai trasporti, che dal Terminal Mario Dondero in via Tomassini, nuovo capolinea cittadino dal 15 luglio scorso, arriva al Largo Calzecchi Onesti, prima dell’arco di Piazza. Un percorso di 16 minuti che si copre ininterrottamente dalle ore 7.40 alle ore 19.40, orario dell’ultima corsa per largo Calzecchi, partendo in andata dal Terminal, via Bellesi, Campoleggio, Largo Calzecchi; a ritorno Largo Calzecchi, Piazza Ostilio Ricci, San Francesco e di nuovo il Terminal. Questo servizio avviene in coincidenza sia con il servizio Fermo – Porto San Giorgio che con tutte le diramazioni urbane di Fermo, ovvero: linea 2, linea 3, linea 4, linea 6, linea 8 e linea 9.

Soddisfatto il sindaco Paolo Calcinaro che parla di un progetto complessivo per il centro: "Oltre a togliere i parcheggi a pagamento dal prossimo primo gennaio, da alcune settimane è in funzione un altro importante servizio: una navetta gratuita in coincidenza con tutti i bus per la stazione di Porto San Giorgio ma che può servire per la mobilità di tutta la città e per il centro storico. La funzionalità del nuovo servizio non solo verso la stazione ma anche per chi deve raggiungere o partire dal centro cittadino e per la città. Un grazie a Simona Cardinali della Steat che ha lavorato al progetto con noi".

"Un servizio che, insieme a Steat, è stato istituito per facilitare i collegamenti, facilitare agli utenti i trasferimenti senza disagi, vedi ad esempio anche le coincidenze in partenza ed in arrivo e che già da luglio con il nuovo capolinea aveva avuto diversi apprezzamenti", aggiunge l’assessore comunale ai trasporti Mauro Torresi. Grande l’impegno anche del presidente di Steat, Remigio Ceroni: "Questo nuovo servizio del bus navetta in questa tratta conferma l’azione dell’azienda di andare sempre più incontro, in accordo con i Comuni, alle esigenze degli utenti che di volta in volta ci vengono rappresentate, in modo da garantire un servizio efficiente e che sia il più adeguato ed agevole possibile per chi lo utilizza".

Un servizio, quello programmato dalla Steat all’interno della città, spesso poco conosciuto e sottoutilizzato, una possibilità che va conosciuta per poter essere apprezzata in pieno. Il comodo maxi parcheggi offre infatti tante possibilità per lasciare l’auto, la navetta aiuta a non affrontare le salite fermane: "Fermo è una città che va vissuta, conclude il sindaco, stiamo facendo il massimo per renderla più accessibile, pur nella complessità di un territorio che non può certo cambiare la sua natura.

A novembre cominciano i lavori per la risalita verso il Girfalco, un secondo ascensore arriverà verso via Brunforte, il centro non è mai stato così vicino". Info: Tras.Fer 0734.229400 - numero verde 800630715 - www.steat.it - www.trasfer.eu

Angelica Malvatani