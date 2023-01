"Dopo il coronavirus è arrivata l’influenza"

Il calo dei contagi nella provincia di Fermo, trova una concreta chiave di lettura dei numeri, nelle parole di Marco Meconi, vicepresidente Federfarma Marche e titolare della farmacia Lunerti Meconi di Altidona. "A fare un confronto tra oggi e lo stesso periodo dei due anni precedenti – dice – è palese come i contagi da Covid-19 stiano scemando. Tante le componenti: prima tra tutte l’efficacia della vaccinazione che permette di tenere la situazione sotto controllo". Meconi ricorda che è infatti altissimo il numero dei soggetti vaccinati sia con i dovuti che consigliati richiami, a cui si aggiunge la componente dei tanti soggetti che si sono ammalati di Covid-19 e pertanto immunizzati in modo naturale. "E’ significativo che – aggiunge Meconi – a fronte di una ripresa di vita sociale quasi nella sua piena normalità che si è vissuta soprattutto nel periodo natalizio, unitamente allo scarso uso di mascherine, si riscontri il calo di contagi da Covid-19 che ha però lasciato il posto ad una grande diffusione di influenza stagionale". Ma certamente i numeri in calo testimoniano anche la capacità di aver tenuto a bada le varianti con le vaccinazioni". In merito alle vaccinazioni antinfluenzali, Meconi esprime piena soddisfazione. "Sono stati somministrati circa 8 mila vaccini nelle farmacie aderenti. Un numero più che triplicato rispetto allo scorso anno"