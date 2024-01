Dopo la riqualificazione di via Molino toccherà all’area di piazza Verdi

Proseguono le azioni di riqualificazione dell’Amministrazione guidata dal Giuliana Porrà. Sono infatti stati completati i lavori del tratto terminale di via Molino, consistenti nella riqualificazione dei marciapiedi (realizzati con masselli autobloccanti di colore grigio scelti per armonizzare l’impatto visivo dato dal colore degli edifici esistenti) e nella realizzazione dei sotto servizi, oltre a quella del manto stradale e dell’impianto di illuminazione (a basso consumo energetico). L’intervento di riqualificazione ha avuto l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità di via Molino, una delle vie di Marina di Altidona, che grazie all’insediamento delle diverse attività commerciali, è da sempre un punto nevralgico per l’intera frazione. L’opera rientra in un ampio progetto di riqualificazione generale della città, che abbraccia le varie zone da potenziare a livello urbano (dal mare al centro storico), in termini di buona vivibilità residenziale, accoglienza turistica e potenziamento dell’offerta di servizi. L’Amministrazione informa che, il prossimo passo verso questa stessa finalità, sarà la riqualificazione di via Cherubini e le vie in prossimità di Piazza Verdi.