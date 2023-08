Dopo la ristrutturazione riapre l’ufficio postale di Monteleone di Fermo

L’ufficio postale nel piccolo centro di Monteleone di Fermo, dopo i lavori di ristrutturazione, ospiterà nuovi servizi rivolti alla popolazione. In questi giorni infatti si sono conclusi i lavori di manutenzione inerenti la prima fase del progetto ‘Polis’, che ha visto l’installazione di nuovi arredi e sistemi tecnologi per rendere più accogliente e funzionale le sue attività. Nei prossimi mesi, come previsto nella cornice del Pnrr, saranno incrementati i servizi. L’ufficio postale era stato chiuso lo scorso 19 luglio, creando qualche disagio in particolare alla popolazione più anziana, che è stata costretta a spostarsi presso l’ufficio di Servigliano, con comprensibili difficoltà. Martedì l’ufficio è stato però riaperto. "L’intervento appena concluso e quelli programmati per i prossimi mesi - spiega il sindaco Marco Fabiani - rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro Comune. Stiamo parlando di un Ufficio postale che stava rischiando la chiusura, e che in pochi anni è diventato uno dei primi ad essere interessato da interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi. Nel 2019 è stato istallato il Postamat: dobbiamo ringraziare Poste per l’attenzione profusa verso i cittadini e soprattutto per aver rispettato i tempi per la riconsegna". L’obiettivo del progetto ‘Polis’ è di dotare gli Uffici postali interessati di nuove tecnologie idonee a consentire una fruizione veloce, agevole e digitale dei servizi relativi: documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari, previdenziali, servizi alle regioni o altro.

"La fruizione ai servizi pubblici - continua il primo cittadino Fabiani - è stata prevista per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati, contribuiranno ad accompagnare la popolazione verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale".

a.c.