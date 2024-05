Dopo la ristrutturazione si alza il sipario sul teatro del Beato Pellegrino

E’ stato un lungo intervento anche perché in corso d’opera sono emerse numerose complicazioni, ma alla fine i lavori sono terminati e sabato, alle ore 17, a Falerone sarà inaugurato dopo i lavori di ristrutturazione il Teatro del Beato Pellegrino. Un pezzo di storia faleronse, che ha ospitato in passato stagioni teatrali e culturale, feste popolari e danzanti, ma anche incontri pubblici e altro ancora. Il Teatro era chiuso da anni e ulteriormente danneggiato dal sisma del 2016, c’è voluto molto tempo per svolgere la pratiche e avviare i lavori, il tutto grazie ad un finanziamento di circa 1.400.000 euro dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma della Marche. Strada facendo è stata scoperta un’infiltrazione d’acqua molto corposa nelle fondamenta, che ha fatto dilatare i tempi e anche levitare i costi. Poi è arrivato il passaggio di consegne dall’Arcidiocesi di Fermo, proprietaria dell’immobile, al Comune di Falerone che ora è a tutti gli effetti proprietario della struttura.

"Un’opera che c’è stata sempre a cuore – spiega il sindaco Armando Altini – che ha richiesto molto attenzione in tutte le fasi dei lavori, ma che finalmente verrà riconsegnata alla popolazione. Il teatro ha subito importanti interventi sia dal punto di vista strutturale per la riqualificazione e ammodernamento sismico, ma anche notevoli migliorie per gli impianti tecnologici, sistemi di sicurezza e arredi. Uno spazio da sempre destinato alla cultura che tornerà a vivere". A Falerone è stata sempre molto forte la tradizioni della poesie e recitazione dialettale, ma tornando a disposizione uno spazio adeguato, sarà possibile ipotizzare nel prossimo futuro anche la stesura di una vera e propria stagione culturale e di recitazione nella prossima invernata. Sicuramente la cerimonia sarò anche un grande momento di emozione collettiva.

a.c.