Dopo la tragedia di venerdì. Salvati due uomini e tre bambini. Il bagnino: "Le onde ti portavano via"

Quando ha visto quei due uomini e quei tre bambini annaspare, si è precipitato in mare e, nonostante le onde e la corrente che li aveva allontanati dalla spiaggia, l’assistente bagnanti è riuscito a salvarli. Lunghi attimi di paura ieri mattina a Marina di Campofilone dove cinque persone hanno rischiato di annegare. Erano da poco passate le 10 quando alcuni bagnanti hanno deciso di fare un bagno in mare per cercare di trovare un po’ di refrigerio. Ad un certo punto, uno dei bambini in acqua è andato in difficoltà e uno degli adulti presenti ha cercato di raggiungerlo per aiutarlo. Purtroppo per lui le cose sono andate diversamente ed anche lui ha iniziato ad essere risucchiato dalle onde. In quel momento era in servizio l’assistente Cosimo Altavilla, che non ha esitato a tuffarsi per cercare di salvare qui bagnanti in balia della corrente. "Ero in postazione – racconta Altavilla – quando ho sentito chiedere qualcuno che gridava per chiedere aiuto e che stava sbracciando. Quando sono giunto nella zona di mare dove c’erano due uomini e tre bambini, la situazione era davvero disperata, soprattutto per un adulto che era completamente immerso a pancia in sotto. A quel punto ho lanciato il galleggiante di servizio e ho detto agli altri di aggrapparsi, mentre io ho preso in carico l’uomo più in difficoltà. In una situazione davvero drammatica, con le onde che ti portavano lontano dalla riva, sono riuscito a trascinare tutti e cinque verso lo specchio d’acqua dove si toccava e lì, un operatore sanitario mi ha dato una mano. Una volta raggiunta la battigia, ho pensato al peggio: quell’uomo sembrava morto, ma poi so che in ospedale si è ripreso". Alle operazioni di soccorso hanno provvidenzialmente preso parte anche una dottoressa medico rianimatore, due volontari della Croce Arcobaleno di Petritoli e della Croce Rossa di Comunanza che si trovavano in spiaggia. Una volta lanciato l’allarme sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde Valdaso che, dopo i primi soccorsi in spiaggia e dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato in ospedale. Un salvataggio andato a buon fine ed effettuato a distanza di poche ore dalla tragedia consumatasi ieri sulla spiaggia di Porto San Giorgio dove ha perso la vita il 48enne del posto Alessandro Vella.

Fabio Castori