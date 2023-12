Dopo l’asparago, il fristingo De.co.

Dopo aver ottenuto la De.Co (Denominazione comunale) per l’asparago elpidiense, l’amministrazione, specialmente l’assessore Claudia Bracalente, vuole puntare ad acquisire il riconoscimento di un’altra De.Co, stavolta per il fristingo, dolce tipico e tradizionale del Natale. Lo fa di concerto con le associazioni di Casette d’Ete che hanno organizzato per il 17 dicembre, il 2° concorso ‘I love frustingo’, gara tra partecipanti amatoriali per premiare il dolce più buono della provincia (le iscrizioni, aperte anche a residenti del fermano scadono domani). Una proposta di cui si parlerà un incontro al ‘Cicconi’, il 12 dicembre, presenti anche dirigente, prof e studenti del ‘Tarantelli’