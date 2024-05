Dopo Montappone anche Grottazzolina. Ladri colpiscono in due appartamenti

Ladri nella media Valtenna, nella notte fra venerdì e sabato, i malviventi non si sono limitati a Montappone, ma hanno messo a segno un paio di furti anche a Grottazzolina. Aveva fatto scalpore sabato mattina la notizia che in circa due ore fra l’una e le 3 del mattino i ladri avessero tentato di effettuare dei furti in 5 abitazioni fra via Selva e via Dante Alighieri a Montappone, riuscendo in due casi a mettere a segno il colpo. Purtroppo però quello di Montappone non è stato l’unico raid effettuato in quella notte, infatti, a Grottazzolina e più precisamente in contrada Bolzetta, sono stati registrati due furti in abitazione in piena notte. La procedura sempre la medesima, i malviventi hanno sfruttato finestre o porte finestre poste sui lati meno esposti delle abitazioni, poi una volta all’interno hanno rovistato e gettato a terra il contenuto di cassetti e armadi alla ricerca di denaro contante o gioielli. I ladri sono andati a segno due volte, mentre i proprietari erano a casa e stavano dormendo, rubando per lo più contanti a qualche monile.

Al mattino quando i proprietari di casa si sono resi conto dell’accaduto, hanno provveduto a segnalare il furto ai carabinieri della Compagnia di Fermo. Non è certo che si tratta della stessa banda che ha compiuto il raid a Montappone, ma non si può neppure escludere vista la fascia oraria in cui si sono verificati gli episodi. Fra le curiosità, il mattino seguente ai furti nel territorio di Grottazzolina un residente ha trovato a bordo strada seminascosta dalla vegetazione la targa di un’auto. Non essendoci altri segni evidenti che possano far pensare ad un incidente stradale, ha provato ad effettuare un controllo sul portale dell’automobilista con il risultato che la targa sembra senza copertura assicurativa già da diverso tempo.

Alessio Carassai