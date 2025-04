Dopo quasi sette anni si è ricostituita la Pro Loco di Montappone

Si è ricostituita dopo quasi 7 anni la Pro Loco di Montappone. Si è tenuta lunedì sera nella sala consiliare del Municipio la riunione assembleare dei soci della Pro Loco, presieduta dal presidente uscente Ferruccio Vecchi, che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di giovani del paese. Durante l’incontro, è stato eletto il nuovo Direttivo e soprattutto il nuovo presidente nella figura di Giacomo Alessandrini. Il resto del Direttivo è invece costituito da un giovane rappresentativo gruppo che riunisce le varie fasce d’età: Alessandro Dichiara, Leonardo Ercoli, Elisa Gubinelli, Matteo Iommi, Stefania Lattanzi, Davide Mariani, Deborah Tarquini, che ora si prepara ad avviare un percorso di crescita e condivisione con tutta la comunità. Durante la serata sono state dettate anche le linee del programma a cui punta l’associazione: iniziative a carattere sociale, aggregazione, riattivazione degli spazi comunali e dei centri culturali, come il Teatro Italia, oltre a sviluppare nuove forme di collaborazione e valorizzazione del Museo del Cappelli e della Mostra del Cappellaio Pazzo. "Siamo felici che si sia ricostituito il gruppo della Pro Loco – spiega il sindaco Mario Clementi – in primo luogo il gruppo è costituito in larga parte da un gruppo di giovani che sicuramente porteranno idee all’interno dell’associazione. Inoltre per un paese come Montappone è molto importante poter usufruire dell’appoggio logistico e organizzativo di una associazione come la Pro loco per la promozione degli eventi rivolti alla popolazione ed ai visitatori".

a.c.