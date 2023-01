Dopo ’Scena Muta’ Macchini sarà su Sky

Al termine delle cinque repliche del suo nuovo spettacolo ‘Scena Muta’, Piero Massimo Macchini, ha fatto il pieno di applausi da un pubblico che ha sempre gremito l’auditorium ‘Giusti’ e che ha dimostrato di apprezzare la sua indiscutibile e ampiamente rodata verve comica, recependo appieno il messaggio che ha voluto veicolare con il monologo da lui scritto e diretto da Leonardo Accattoli.

Ma gli spettatori hanno anche scoperto e apprezzato l’inaspettata vena drammatica di Macchini, quella che caratterizza l’ultima parte di ‘Scena muta’, quando l’attore, visibilmente provato, mette in scena un caso di stalkeraggio di cui è stato vittima qualche anno addietro, che lo ha ferito e che è riuscito ad affrontare, combattere e vincere scegliendo, appunto, di non fare ‘scena muta’. "Sono stati cinque giorni molto belli", ha dichiarato una volta calato il sipario sull’ultima replica, annunciando i prossimi impegni professionali. "Mi vedrete nella seconda puntata dei ‘Delitti del BarLume’ (Sky Cinema Uno) nella parte di un marchigiano cattivo. Mi hanno chiesto di dire nel nostro dialetto ‘Siamo in pole position’, e io ‘Stemo a lo top, fra’’. Se si sentirà la battuta - aggiunge con la solita divertente autoironia - posso chiudere così la mia carriera artistica". Altri impegni: da questa settimana Macchini è a Roma per registrare una sit-com, "un’esperienza nuova per Raiplay ma non so quando uscirà, ma il mio sarà comunque un ruolo divertente che mi terrò impegnato fino a metà febbraio".

m. c.