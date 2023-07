Dopo un anno di governo, i voti alla giunta Vesprini

Manifestazioni di accoglienza 7, ordinaria amministrazione 6, grandi temi 5. In estrema sintesi questa può essere la valutazione del primo anno di attività del nuovo sindaco e della nuova amministrazione comunale. E’ trascorso un anno infatti dalla vittoria a furor di popolo dal candidato sindaco di centrodestra, Valerio Vesprini, nei confronti dell’avversario di centrosinistra, Francesco Gramegna, già suo collega assessore nella Giunta Loira. Insediato un anno fa anche il nuovo Consiglio comunale che assegna al centrodestra una maggioranza bulgara di 11 consiglieri contro 5. C’erano quindi le condizioni per il neo primo cittadino di mettere mano alla realizzazione del progetto presentato in campagna elettorale che era di “ridare luce e vita ad una città spenta”. E se “riaccendere la città” significava attuare iniziative di svago, convocare a ripetizione affollate conferenze sui temi più disparati si può dire che l’obiettivo sia stato più o meno rispettato. Non è mancata occasione, infatti, per promuovere spettacoli di ogni tipo, specialmente musicali di artisti locali, dando agli eventi grande pubblicità, anche per trarne profitto in termini di consenso popolare. L’amministrazione poi ha curato abbastanza bene l’ordinaria amministrazione, tenendo però conto che la stessa attiene agli uffici del Comune, il cui supporto risulta determinante.

Quello in cui forse hanno un po’ esagerato i nuovi amministratori è stato nel rimandare in continuazione all’ex sindaco Nicola Loira e alla sua amministrazione le responsabilità di ogni questione amministrativa errata. Fino a quando continueranno a farlo cercando di sviare le critiche a loro rivolte?

Da ultimo in merito agli annosi e grandi temi di Porto San Giorgio, non pare si sia fatto alcunché, rimandandone a chissà quando la soluzione. Accenniamo ad esempio all’individuazione della zona in cui trasferire l’ecocentro. Operazione molto importante e delicata per se stessa e per il fatto che dove si trova adesso, di fronte all’ex lavanderia industriale Cossiri, può scoraggiare la società Gabrielli a procedere alla ristrutturazione della stessa ex lavanderia industriale da essa acquistata. Inoltre nulla sembra stia facendo il Comune per ciò che riguarda la destinazione dell’ex silos, l’ex salara, l’ex fornace Branella, l’ex mercato ittico all’ingrosso e i piani attuativi del piano regolatore del porto.

Silvio Sebastiani