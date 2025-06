Dopo un anno di lavori finalmente si inaugura la sede del Veregra Lab

C’è voluto un anno di lavori, un impegno intenso di una ventina di ragazzi che si sono dati da fare per sistemare locali in pieno centro (in Vicolo Stretto, (a ridosso di Piazza Mazzini), concessi loro in comodato d’uso dal proprietario, per completare l’opera e rendere operativa la sede dell’associazione Veregra Lab che viene inaugurata oggi (dalle ore 18). Negli ultimi mesi, grazie alla utile raccolta fondi promossa con il crowfunding "cui hanno partecipato tanti montegranaresi e gente di fuori Comuni" dicono i ragazzi del Veregra Lab, e grazie alla collaborazione di cittadini e imprese che hanno fornito materiali, consigli, è stato possibile un restyling dei locali dismessi. I ragazzi hanno anche subito un furto di attrezzature che non li ha fermati, né ha fermato il loro entusiasmo e ora sono pronti a promuovere iniziative e progetti aggregativi e inclusivi. "Abbiamo realizzato un bancone, sistemato il bagno e altri ambienti utilizzando oggetti di riciclo, rimanenze dei negozi. Insomma ci siamo arrangiati per limitare al massimo gli sprechi e le spese, cercando di recuperare più materiali possibili e dare così una nostra impronta ai locali che abbiamo a disposizione".

Per le attività, "il primo impegno sarà con il festival internazionale degli artisti di strada Veregra Street (dal 19 a 22 luglio in centro città, ndr) per cui durante le serate proporremo musica e drink. Dopo una pausa estiva, a settembre partirà la programmazione che ora è in fase di definizione fatta di corsi, incontri culturali, cinema, musica e tanto altro". Intanto, oggi, alle ore 18, l’Opening Party ‘New space, new care’ col taglio del nastro; dalle 20,30 lettura epistolare ‘La Petite Flamme’, corrispondenza amorosa d’altri tempi rinvenuta nei locali del Veregra Lab e riconducibile alla indimenticata signora Fiammetta; e poi musica live, con i vinili e dj set tradizionale. Ingresso libero.

Marisa Colibazzi