Doppia medaglia per Michele Massa ai Campionati Italiani Paralimpici svoltisi a San Lazzaro di Savena. Oro e titolo di Campione Italiano nel Fioretto e Bronzo nella Spada. Nella prima giornata di gare al Palasavena di San Lazzaro, dopo il titolo dello scorso anno a Catania, il fiorettista dell’Accademia della Scherma Fermo si conferma campione italiano superando in finale Matteo Adesso della Zinella Scherma Bologna. Nella seconda giornata di gare è poi arrivato anche il bronzo, stavolta nella spada. Un grande risultato perché confermarsi campione italiano per due anni consecutivi non è certo impresa facile, ancora di più se si pensa che appena dieci giorni fa lo schermidore dell’Accademia della Scherma Fermo era in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.

Ora appena un giorno di riposo poi subito in ritiro con la nazionale a Siena per preparare al meglio la prossima tappa di coppa del mondo a San Paolo in Brasile. Sempre a San Lazzaro altri due schermidori fermani si sono ben distinti durante la kermesse iridata: Valentina Tentoni, quinta nel fioretto e decima nella spada, e Matteo Marini che nell’altra competizione in programma, la spada per non vedenti, ha chiuso con un ottimo tredicesimo posto.

f.c.