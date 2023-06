Doppia premiazione in Prefettura

Due le onorificenze consegnate in occasione della Festa della Repubblica, svoltasi presso la Prefettura di Fermo, ad elpidiensi, nativi e acquisiti, che si sono distinti per il loro operato. L’elpidiense doc, Giovanni Martinelli, già Cavaliere, è stato insignito del titolo di Ufficiale per essersi contraddistinto come fondatore della Croce Azzurra, socio Aido, contribuendo ad affermare i valori dell’associazionismo. Benemerenza anche per il Comandante della locale stazione di Carabinieri, il Luogotenente Antonio Massimiliano Carrino, che indossa la divisa dal 1991, che ha già ottenuto vari riconoscimenti e che è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per avere prestato soccorso nel sisma del 2009 in Abruzzo e poi, in sinergia con altri enti, per quello delle Marche del 2016. Presente, alla consegna dei due riconoscimenti, il sindaco Alessio Pignotti: "Mi congratulo con questi due cittadini che rappresentano di un esempio per la comunità. Martinelli, rappresenta la memoria storica della città ed è fonte inesauribile di cultura e sapere. Del Comandante Carrino ho avuto modo di apprezzare le doti professionali e, soprattutto, umane. Esemplare il suo impegno nel campo della solidarietà".