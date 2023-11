Doppia rapina a mano armata. Giovanissimi vanno alla sbarra

Avevano messo a segno due rapine a mano armata in altrettanti esercizi commerciali di Montegranaro. Al termine di una fitta indagine durata tre mesi, però, i carabinieri erano riusciti a individuare i due malviventi e dar loro un nome e un volto. Si tratta due 19enni veregrensi, uno di origini polacche, e l’altro di origini magrebine. Entrambi, al termine delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e finiranno alla sbarra in quanto sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata e continuata, nonché di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il primo episodio risale al 29 aprile 2022 quando un giovane travisato, armato di una pistola, aveva fatto irruzione nel minimarket "La bottega del gusto" a Montegranaro, facendosi consegnare dalla commessa, sotto la costante minaccia dell’arma, l’incasso pari ad alcune centinaia di euro, per poi dileguarsi a piedi nelle vie circostanti, atteso dal complice che fungeva da "palo". Già quel giorno i carabinieri avevano avviato minuziose indagini, con il supporto della polizia locale e attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica. Il 2 luglio 2022 il secondo colpo messo a segno nel negozio "Acqua e Sapone" di Montegranaro. I due giovani rapinatori si erano ripetuti in maniera più eclatante e si erano presentati in sella ad uno moto priva di targa, entrambi travisati, rispettivamente armati di una pistola e di una mannaia. Sotto la costante minaccia delle armi si erano fatti consegnare dalla cassiera, terrorizzata, l’incasso pari a circa un migliaio di euro. Subito dopo i due malviventi si erano allontanati in direzione della strada provinciale Mezzina.

Le indagini già avviate dagli uomini dell’Arma in occasione della prima rapina, avevano subìto una rapida accelerazione dopo il secondo colpo, a seguito del quale gli investigatori erano riusciti ad acquisire ulteriori elementi informativi che, grazie alla perfetta conoscenza del territorio da parte degli investigatori e al contributo dell’analisi dei filmati acquisiti dalle telecamere comunali con il contributo degli agenti della polizia locale, avevano consentito di individuare lo scooter utilizzato nella rapina ad "Acqua e Sapone". Trovata la moto, i carabinieri erano risaliti al proprietario, il 19enne di origini polacche, nonostante il ragazzo si fosse adoperato per renderla irriconoscibile durante i colpi, smontando parti di carena ed altri accessori, compresa la targa. Nel corso delle perquisizioni a casa di entrambi i rapinatori, erano state rinvenuti la pistola utilizzata nelle rapine, la mannaia, gli indumenti e il materiale per il travisamento. Dagli accertamenti, infine, era emerso che in occasione della prima rapina, commessa in prima persona dal giovane dell’est Europa, il suo complice lo aveva assistito fungendo da "palo" e aiutandolo allorquando, dopo il colpo, l’altro aveva sostituito gli indumenti al volo, per evitare di essere identificato dai carabinieri.