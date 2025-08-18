Doppio acquisto in casa Fermana:. Marin e Cicarevic

Doppio acquisto per la Fermana: Sasa Cicarevic e Nicolás Santiago Marin. Il primo attaccante montenegrino, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Uri in Serie D, dopo aver iniziato l’annata con il Chions. In precedenza aveva militato nell’Ostiamare e nella Sangiovannese, mentre nel 2022/23 è stato protagonista con il Carpi, con cui ha realizzato 12 reti. In carriera ha superato le 200 presenze in Serie D, vestendo anche i colori di Adriese, Delta Porto Tolle e Cjarlins Muzane. Ha iniziato la sua avventura italiana con il San Marino, per poi passare al Rimini, con cui ha conquistato la promozione in Serie C nella stagione 2017/18, realizzando 11 gol in 34 partite.

Nicolás Santiago Marin invece è un centrocampista, classe 1991, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato in Argentina, Marin vanta oltre 200 presenze in Serie D e un percorso ricco di esperienze tra Serie D ed Eccellenza. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Nola e Heraclea, con cui ha preso parte al campionato di Eccellenza 2024/25. In precedenza ha giocato due annate con il Pompei, collezionando 32 presenze e 4 reti, dopo le esperienze con il Gladiator e la Virtus Matino.