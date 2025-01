Doppio appuntamento al Bike Park . In pista professionisti e anche i bambini

Doppio appuntamento al Bike Park nel fine settimana. Grazie all’impegno della società sportiva ‘New Mario Pupilli’ in collaborazione con l’Amministrazione, si terrà oggi a partire dalle 13 presso la struttura del ‘Bike Park della paese, una gara di ciclo cross valida per la ‘Cross Cup Csi’, una gara aperta ai tesserati Csi per iniziare in bellezza la stagione 2025 del fuori strada su due ruote. Inoltre domani con inizio alle 9,30 sempre la società ‘New Mario Pupilli’, ha organizzato un’apertura speciale del ‘Bike Park’ dedicata ai bambini e ai ragazzi, un modo semplice per far avvicinare i giovani e giovanissimi a questa disciplina contando sul supporto di istruttori esperti e soprattutto su una struttura sicura e stimolante che possa consentire ai bambini di divertirsi e socializzare. Entrambi gli appuntamenti rientrano all’interno della programmazione di ‘Natale al Borgo’.