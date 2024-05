Doppio appuntamento con la Fanfara dei Bersaglieri

Doppio appuntamento della Fanfara dei Bersaglieri nella media Valtenna, previsti due concerti a Falerone e Montegiorgio. In occasione del 71esimo raduno nazionale dei Bersaglieri, domani alle 18 si terrà una cerimonia di commemorazione ai caduti presso il monumento di Falerone, successivamente alle 21,30 in piazza della Concordia nel centro storico di Falerone, si svolgerà il concerto della Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani e del coro. Programma simile a Montegiorgio, allestito grazie alla collaborazione fra sezione locale dell’Associazione nazionale Bersaglieri e il Comune. Alle 18 ritrovo e momento commemorativo presso il monumento intitolato a Salvo D’Acquisto, poi ripetuto presso il monumento ai caduti; alle 19 al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Montelone Sabino. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, un appuntamento da non perdere.