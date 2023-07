Doppio appuntamento sul carcere

All’interno della programmazione di ‘Estate Cinema’ di Montegiorgio, grazie alla collaborazione fra il cineteatro Manzoni e l’Associazione cattolica della diocesi di Fermo, si terrà oggi un doppio appuntamento nel chiostro di Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio. Alle 19,30 ’aperincontro’ sul tema ‘Un mondo a quadretti, storie di persone che chiedono di esistere’ con la giornalista Angelica Malvatani; seguirà alle 21 la proiezione del film ‘Grazie Ragazzi’ regia di Riccardo Milani con protagonista Antonio Albanese e l’attore fermano Giorgio Montanini. Una bella occasione per vedere il mondo delle persone che stanno scontando una pena in carcere sotto una diversa prospettive. Per info 320-0761462. Sempre stasera alle 21,15 nel parco di Castagneto spettacolo ‘Fiabe al Telefono’, proposto dalla Compagnia Tieffeu di Fermo.

a. c.