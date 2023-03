Doppio evento dedicato alla cultura

Una giornata in chiave culturale per Montegiorgio, che oggi ospiterà due eventi. Si parte alle 19 a palazzo Sant’Agostino dove all’interno della programmazione di ‘Chi dice donna’ promossa dall’amministrazione in occasione della festa della donna, si terrà la cerimonia di premiazione di ’10 Donne Eccezionali’, figure femminile montegiorgesi che si sono distinte in ambito culturale, sociale, artistico e non solo che hanno contribuito a far crescere la comunità di Montegiorgio e promuovere il territorio in tutta Italia a non solo. Oltre alle donne premiate parteciperanno alla cerimonia il sindaco Michele Ortenzi e le tre assessore che compongono la Giunta: Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti. Una bella occasione per far conoscere il lavoro che molto spesso viene svolto senza grandi proclami e che contribuisce a valorizzare il cotesto umano e sociale del paese.

Sempre oggi alle 21,15 al cineteatro Manzoni si terrà lo spettacolo ‘Kaleido’, uno spettacolo di improvvisazione teatrale con: Mariangela Ciucani, Elena Pigliacampo, Luca Sbarbati, Emanuela Squarcia, Emilio Toffano, Andrea Tomassini, Sofia Trapè e Monica Valentini guidati dalla regia di Candy Castellucci.