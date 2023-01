Doppio spettacolo per Piero Massimo Macchini

Nel weekend alle 21.15 l’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare, Piero Massimo Macchini si esibirà nel suo spettacolo "Scena Muta". Attraverso un excursus autobiografico, l’attore si proporrà al pubblico con un monologo che diventa un viaggio nel quotidiano, pieno di risate ma anche di silenzi e pensieri. La performance prevede l’utilizzo di svariate tecniche dello spettacolo dal vivo: dal cabaret, al melodrammatico, fino al mimo, che grazie all’ energia incontrastabile e alla grande padronanza linguistica di Macchini coinvolgerà continuamente il pubblico in sala. In questi due ultimi anni ci siamo trovati tutti a vivere momenti in cui sentirsi ammutoliti dai troppi eventi, momenti in cui siamo restati, appunto, senza parole, Macchini dà voce a queste sensazioni attraverso aneddoti e sue divertenti digressioni. Il viaggio porterà verso un epilogo inaspettato e molto riflessivo riguardante una storia personale dell’attore. Anche la scelta del luogo non è casuale, l’auditorium Giusti dopo il terremoto del 2016 e le chiusure legate al covid ha registrato momenti difficili ma sta tornando ad essere un luogo di incontro e di ritorno alla socialità a Sant’Elpidio a Mare. Non resta che approfittare del doppio appuntamento per essere presenti al Giusti per "Scena Muta".

