Doppio successo per la Tam Porto San Giorgio – Osimo – Corridonia ai campionati regionali assoluti di società, disputati ad Ancona. La prestazione super degli atleti del direttore sportivo Robertais Del Moro ha portato la squadra maschile al titolo regionale davanti alla Sef Stamura Ancona e all’Avis Macerata e la formazione femminile a una vittoria su Avis Macerata e Saf Fermo. A dare il via al successo ci hanno pensato i lanci del martellista Giorgio Olivieri (71,15 m.) e del pesista Lorenzo Del Gatto (18,17 m). Dopo di loro è toccato a Lorenzo Lanciotti sfrecciare in 11’’05 sui 100 m e 22’’38 sui 200 Poi Filippo Angelini, 6,77 m nel salto in lungo, Riccardo Girotti, 1’56’’73 negli 800 m, la 4x100 m con Francesco Valentini, Filippo Angelini e i fratelli Lorenzo e Alberto Lanciotti, Matteo Ghergo sui 400 ostacoli, hanno completato l’opera, insieme al salto triplo di Lorenzo Cristofanetti, l’alto di Lorenzo Falappa, la staffetta 4x400 m (Ghergo, Matteucci, Smiriglia, Girotti), il giavellotto di Michele Smiriglia e le siepi di Alessandro Mecozzi. In campo femminile, la Tam ha potuto contare su un gruppo di velociste, impegnate in 100, 200 e 400 metri e staffette: Alessandra Rivellini, Alice Frontalini, Greta Luchetti, Valentina Natalucci e Angelica D’Addario. La siepista Benedetta Pompei, l’ostacolista Adjo Gloria Gabga, l’ottocentista Celeste Ghergo e la saltatrice, in alto e in lungo, India Gray hanno poi difeso la prima posizione della Tam.