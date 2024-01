Doria: "Poteva andare peggio"

"Alla fine, tutto sommato è andata bene. E’ andata bene. Davvero bene se pensiamo a quello che poteva accadere. Ne siamo consapevoli" continua a ripetere Luca Doria commentando l’incidente avvenuto ieri pomeriggio. Doria, cofondatore della ‘San Giorgio’, Società Cooperativa Sociale che ha attivato le due comunità di recupero per minori ‘Vettore e Vettoretto’ in strada Pescolla. Comunità che hanno sede a poca distanza da dove il pulmino è andato fuori strada. "Il conducente, un nostro operatore, ovviamente è molto scosso per l’accaduto, ma sta bene" aggiunge Doria. Massima, invece, la discrezione sui minori ospiti della comunità rimasti coinvolti a parte la considerazione che "stavano andando alle attività che svolgono ogni giorno" e il sollievo nel aver potuto constatare che le loro condizioni non erano preoccupanti, neanche quelle della bimba trasferita ad Ancona. Le due comunità di recupero offrono un servizio per minori ‘problematici’ inaugurato nel marzo dell’anno scorso e, in quell’occasione, era stata sottolineata l’importanza dell’apertura della ‘San Giorgio’ Ets al territorio, stabilendo contatti con realtà sportive e ricreative locali per proporre diverse attività da fare ai minori ospiti.