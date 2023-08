Dove acquistare i biglietti e i prezzi

Il programma del Palio dell’Assunta 2023 (inizio alle 17) prevede la corsa in due batterie da cinque cavalli (contrade) più batteria finale alla quale accederanno le prime due contrade classificate più la quinta sorteggiata a sorte tra le terze delle batterie di qualifica. Il percorso di gara, lungo circa 850 metri, è tutto in salita con partenza da largo Ostilio Ricci per proseguire lungo via Trevisani, viale XX settembre con il Curvone fino al rettilineo finale e arrivo in viale Vittorio Veneto. Biglietteria: possibilità di acquistare il biglietto per la Corsa al Palio sul circuito on line Vivaticket; in piazza del Popolo presso la biglietteria dei Musei (ore 10-13 e dalle 15) e tabaccheria Cruciani. Due possibilità per gli spettatori: settore A partenza (20 euro senza riduzione); settore B accesso lungo viale XX Settembre, Vittorio Veneto e arrivo (12 € intero- 6 € ridotto valevole per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, over 65 e accompagnatori di disabili). Ingresso anche a corsa iniziata, con acquisto tagliandi presso i seguenti punti d’accesso alla gara: ‘zona partenza’ (piazza Ostilio Ricci) per il settore A; ‘arco di Piazza (Largo Calzecchi Onesti), viale Ciccolungo e Curvone per il settore B.