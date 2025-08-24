Doveva svolgere lavori sociali. Al controllo dei militari non c’era

Tre persone denunciate per vari reati. E’ questo il bilancio dei controlli sul territorio dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma di Monterubbiano hanno denunciato uno straniero di 28 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso orario per svolgere lavori socialmente utili. In occasione di un controllo effettuato presso la struttura dove lavorava, il giovane è stato trovato all’esterno, in violazione delle prescrizioni impostegli. La competente autorità giudiziaria è stata immediatamente informata per l’adozione di provvedimenti più restrittivi.

A Fermo invece i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato un 35enne italiano di Porto Sant’Elpidio, in quanto risultato inottemperante al divieto di ritorno nel territorio comunale per la durata di due anni, disposto dal questore nel mese di agosto 2024.

Infine, a Montegranaro i carabinieri del posto, dopo gli accertamenti condotti a seguito della querela presentata da una residente, hanno denunciato un veregrense di 33enne. Il giovane, grazie ad alcune testimonianze, è stato identificato quale responsabile del tentativo di intrusione in un’abitazione privata mediante effrazione di una finestra. Il 33enne, nel corso del tentativo, è stato però interrotto e messo in fuga da un familiare della vittima nel contempo rientrato in casa. Questi esiti investigativi dimostrano l’efficacia dell’operato dei carabinieri, e l’incessante perseveranza nel cercare di garantire la sicurezza pubblica.