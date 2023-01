Dragaggio, lavori non prima di un anno

"Appena arrivati in amministrazione abbiamo visto di aver ereditato 140.000 euro per interventi di dragaggio senza però che vi fosse traccia di un progetto": è il liscio e busso che il sindaco Valerio Vesprini ha riservato alla passata amministrazione ieri nel corso di un incontro su quello che è il problema dei problemi della struttura portuale, vale a dire il continuo insabbiamento che si verifica alla sua imboccatura con la conseguente necessità di costosi dragaggi. L’incontro, tenutosi nella sala consiliare del municipio con il comitato di diportisti “liberiamo il porto” e non meglio qualificate associazioni verteva su il dragaggio, la progettazione ed in tempi di intervento necessari. Per l’amministrazione, oltre al sindaco, c’era l’assessore al demanio e alla pesca Fabio Senzacqua: "A settembre – prosegue il primo cittadino – ci siamo subito attivati per reperire altri fondi e pianificare interventi. Grazie al supporto della Regione, del presidente Francesco Acquaroli e dei consiglieri regionali del territorio, Porto San Giorgio è riuscita a ricevere 700mila euro: sono risorse per noi fondamentali che verranno destinate interamente al porto".

Vesprini ha altresì sottolineato l’importanza di un dialogo costante e continuo tra l’Amministrazione e i concessionari del Marina "in favore di interventi che uniscano gli sforzi del pubblico insieme a quelli del privato. Per la progettazione del futuro dragaggio e la direzione lavori verranno individuati dei professionisti". Il sindaco fa riferimento alla società concessionaria dell’area portuale ma non pare che all’incontro vi fosse una sua rappresentanza che sarebbe stata utile.

L’assessore Fabio Senzacqua ha ribadito l’importanza del porto per la città e per la Provincia, per settori-cardini quali turismo, lavoro, sport, inclusione, sociale e cultura: "Nei giorni scorsi – ha detto – abbiamo incontrato le associazioni e le cooperative dei pescatori, oggi i diportisti e le realtà che operano in porto come Maretta e Liberi nel vento". In conclusione il sindaco ha espresso l’intenzione dell’Amministrazione comunale di definire i tempi del dragaggio tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e in aggiunta, prima della stagione estiva, si è valutato lo spostamento delle sabbie a garanzia della navigabilità: "Faremo in modo di raggiungere il miglior risultato possibile con quello che abbiamo a disposizione" la sua chiosa.

Silvio Sebastiani