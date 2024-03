Dramma anziani raggirati. Uno spot per dire basta

Un progetto con tanto di spot video per prevenire ed arginare le truffe agli anziani. L’iniziativa, posta in essere dal Comune di Fermo e promossa direttamente dal ministero dell’Interno, è stata presentata ufficialmente ieri mattina in prefettura. "Questo fenomeno dilagante – ha spiegato il viceprefetto vicario di Fermo, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi – è stato posto all’attenzione del ministero il quale ha dato disponibilità al Comune di Fermo per dei fondi dell’ammontare di 15.845 euro destinati ai capoluoghi di provincia. E’ nato così il progetto "Fermiamo le truffe" per approfondire la comunicazione e la prevenzione sul tema, e rivolto ai soggetti anziani e deboli.

Dal 13 luglio, giorno di firma dell’accordo, hanno avuto luogo quattro incontri nei centri anziani ai quali ha partecipato attivamente la popolazione, confrontandosi con le forze dell’ordine pronte a dispensare suggerimenti e consigli.

"Abbiamo incontrato gli anziani – ha proseguito il viceprefetto Giovanni Todini – servendoci di volantini, cartelloni pubblicitari e devo dire che gli incontri sono stati molto partecipati da parte degli interessati. Le forze di polizia hanno illustrato i comportamenti da osservare in caso di truffe perché sappiamo molto bene che è meglio prevenire". Il vicesindaco di Fermo, Mauro Torresi ha voluto invece ringraziare la prefettura che ha coordinato il tutto, e le forze dell’ordine sempre presenti nelle riunioni dei centri sociali: "Continueremo a fare prevenzione con le riunioni nei quartieri. In tal senso, abbiamo voluto creare un video che fosse ancora più efficace nella comunicazione ai soggetti più interessati". Il video, per la regia di Matteo Berdini, vede come protagonista l’attore fermano Piero Massimo Macchini insieme ad Angela Damen, Graziano Ferroni e Gianfranco Ciucani. Uno spot di un minuto, che gioca sull’empatia e sulla necessità degli anziani di non sentirsi sempre ed esclusivamente vittime, ma di essere artefici nello smascherare i truffatori. Coinvolto anche il settore servizi sociali del Comune. "E’ stato molto importante – ha puntualizzato l’assessore Mirco Giampieri – far capire che la truffa è sempre dietro l’angolo, e che bisogna essere vigili. L’informazione è importante per fare prevenzione".

E’ stata poi la volta del questore Luigi Di Clemente che ha sottolineato come ci siano circa 80 gruppi di campani che operano nelle Marche: "Per certi malviventi, questi sono mestieri veri e propri e il rischio penale che hanno è esiguo. L’inventiva è senza termine di prospettiva, ne scovano sempre di nuove. Loro sanno come empaticamente abbattere la soglia di difesa, aiutati dai social e dalla diffusione delle informazioni". Infine il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gino Domenico Troiani: "E’ una fenomenologia in espansione. Tanti tipi di reati gravi sono in regressione ma le truffe agli anziani vanno allargandosi ed il problema spesso è la solitudine di certe persone. Per questo si diventa particolarmente vulnerabili: la gente va sotto casa, usa distintivi falsi, documenti falsi e chiede soldi per conto di figli, nipoti. Sicuramente l’azione di contrasto è importante ma la prevenzione è fondamentale per diffondere e far conoscere quello che succede".

Fabio Castori