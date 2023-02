Droga, bombe e cani addestrati alla violenza Blitz a Lido Tre Archi, i cittadini ringraziano

La parte sana di Lido Tre Archi ha fatto festa, chi ha casa sulla costa, all’estremo nord della città, ha inviato ringraziamenti, c’è stato un telegramma dalla proprietaria di un appartamento in via Paleotti che vive e Torino e che ha scritto di avere le lacrime agli occhi per la commozione e la felicità. Sono le emozioni all’indomani dell’operazione Alto Impatto che ha visto tutte le forze di polizia unite per ripristinare la legalità all’interno di diversi condomini e negli appartamenti abusivamente occupati nelle vie del quartiere più periferico della città. Criminalità spicciola che occupa appartamenti vuoti, dedita allo spaccio di stupefacenti e protagonista di diversi episodi di violenza, con l’aiuto di cani addestrati alla violenza. A fare il punto è il Prefetto Michele Rocchegiani che ha guidato la regia dell’importante intervento, programmato per venerdì mattina alle prime luci dell’alba. Il risultato finale porterà a diverse persone fermate, un arresto e almeno cinque denunce, 15 cani pericolosi sequestrati, tra cui diversi cuccioli. Trovate anche armi come una balestra, un coltello e persino delle bombe carta del peso di un chilo. "Non è stato un intervento spot, occasionale, estemporaneo, spiega il prefetto, già nel dicembre scorso in sede di comitato provinciale...