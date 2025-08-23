Droga, bullismo, violenze. Le segnalazioni su YouPol

Si chiama YouPol ed è un’applicazione della polizia che, in tempi record, ha permesso di effettuare interventi veloci ed efficaci risolvendo situazione pericolose e delicate, l’ultima il rinvenimento di 30 confezioni di cocaina occultate all’interno di un parco fermano e pronte per essere spacciate. Secondo i dati relativi alla provincia di Fermo, nel periodo che va dal dicembre 2024 al maggio 2025, sono state 76 le segnalazioni effettuate su YouPol con andamento sempre crescente, a dimostrazione che l’applicazione viene sempre più utilizzata dai cittadini.

YouPol nel dicembre 2024 ha permesso di effettuare un rapido intervento riguardante lo spaccio di droga, uno per bullismo, uno per maltrattamenti in famiglia, quattro per altri tipi di reati. Nel gennaio 2025 sono state due le segnalazioni di bullismo, una di droga, tre di violenza domestica e cinque per altri tipi di reati. Nel febbraio 2025 gli interventi per spaccio di droga per segnalazioni provenienti da YouPol sono stati uno. Due, invece, quelli riguardanti il bullismo, due per maltrattamenti in famiglia e sette per altri reati. Nel marzo 2025 i casi riguardanti lo spaccio di droga segnalati sono stati tre, uno di bullismo, quattro per violenza domestica, sei per altri tipi di reati. Nell’aprile 2025 le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia sono state cinque, due per bullismo, due per droga, quattro per maltrattamenti in famiglia, due per altri tipi di reati. Nel maggio 2025 sono state invece tre per droga, una per bullismo, sei per maltrattamenti domestici, sette per altri tipi di reati.

L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer – spiega il dirigente della polizia di Stato, Eugenia Sepe - nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e polizia, per prevenire e contrastare il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento delle violenze domestiche, l’applicazione è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare i maltrattamenti in famiglia.