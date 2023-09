Droga e armi nascoste in casa. Arrestato per spaccio un 30enne

Viaggiava in auto con 63 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. La cosa però non è sfuggita alla polizia che hanno arrestato un albanese di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata intorno alle tre, quando gli agenti della squadra volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in via borgo Rosselli a Porto San Giorgio, hanno intimato l’alt a una vettura con il giovane alla guida. Ad insospettire i poliziotti è stata l’atteggiamento del conducente che, vista la pattuglia, in transito in senso opposto di marcia, ha aumentato repentinamente l’andatura. Gli uomini della questura hanno fatto inversione e hanno raggiunto il veicolo bloccandolo. Ai poliziotti non è sfuggito comunque che il giovane alla guida, prima di fermare la marcia, con un movimento rapido aveva preso qualcosa nell’abitacolo e aveva lanciato dal finestrino anteriore due involucri di colore bianco. Nel frattempo, sul posto è giunta una seconda pattuglia che ha recuperato gli involucri, riscontrando che all’interno vi erano ben 60 ’palline’ in cellophane, contenenti quasi 11 grammi di cocaina, già confezionate per una eventuale vendita. Dentro al veicolo sono state rinvenute altre 3 dosi, sempre confezionati in ’palline’, contenenti un grammo di cocaina.

La droga è stata posta sotto sequestro, così come il denaro che giovane deteneva nel portafogli, pari a 755 euro. Gli agenti, quindi, hanno deciso di effettuare una perquisizione nel domicilio del 30enne albanese, un appartamento di Campofilone. In cucina è stato rinvenuto un grosso machete in metallo di 49 centimetri, con relativo fodero. Nell’armadio della camera da letto, occultati tra gli indumenti e dietro una cassettiera è stata trovata una scatola con all’interno una pistola a gas replica di una Sig Sauer priva del previsto tappo rosso di sicurezza e un borsello contenente 2.800 euro. Le armi e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Nella casa, inoltre, è stato trovato vario materiale plastico utile per il confezionamento e compatibile con quello utilizzato per incartare la droga rinvenuta. Inoltre, all’interno dell’abitazione, erano presenti altri due albanesi e durante le fasi dell’operazione di perquisizione il 30enne e uno dei suoi connazionali hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dagli agenti. Il 30enne è statoarrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

fab. cast.