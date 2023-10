Droga e munizioni. Un condannato, l’altro patteggia

Erano stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di munizioni da guerra. Per questo motivo due albanesi, zio e nipote, sono finiti alla sbarra e, al termine del processo, sono stati rispettivamente condannati a un anno e a un anno e otto mesi. Un terzo giovane elpidiense coinvolto ha invece patteggiato la pena di nove mesi. Il fatto risale al 2020 quando i carabinieri erano intervenuti nella centralissima piazza Garibaldi di Porto Sant’Elpidio. Nel corso di alcune perquisizioni, l’attenzione dei militari dell’Arma era ricaduta su due giovani, un italiano e un albanese, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Addosso ai due i carabinieri avevano rinvenuto una confezione con residui di marijuana e alcuni involucri con all’interno dell’hashish per un peso complessivo di poco meno di un grammo. Andando a fondo con le perquisizioni e gli accertamenti domiciliari, in casa dello zio dell’albanese, che ospitava uno dei due fermati, i militari dell’Arma avevano trovato quattro dosi di hashish per un peso complessivo di 7,5 grammi e materiale utili al confezionamento delle dosi. All’altro ragazzo i carabinieri avevano trovato quasi tre grammi di hashish sempre suddivisi in dosi. A casa del primo i carabinieri avevano anche trovato delle cartucce e due proiettili in possesso dello zio. I militari avevano denunciato i due ragazzi per la droga e l’uomo per la detenzione delle munizioni da guerra. Tutto il materiale rinvenuto, droga e proiettili, era stato sottoposto a sequestro.