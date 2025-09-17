Droga e risse: sospensione dell’attività per uno chalet-discobar

Dopo il rinvenimento di droga addosso ad un frequentatore e nascosta in un vaso, dopo ben due aggressioni, di cui una col machete, messe in atto da alcuni utenti del locale, il questore di Fermo, Luigi Di Clemente ha disposto la sospensione temporanea della licenza di un’attività commerciale ubicata sul lungomare centro di Porto San Giorgio, imponendo la chiusura per 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio al titolare dello chalet disco bar dal personale della Divisione di polizia amministrativa della questura di Fermo e dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio.

I costanti controlli svolti dalle forze dell’ordine, disposti dal prefetto in sede di Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno interessato ed interessano anche altri esercizi pubblici della provincia di Fermo. Nello specifico, durante le attività di controllo del territorio, svolte dalla polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, sono state identificate diverse persone, ma soprattutto si è riscontrata la presenza di numerosi individui dediti al consumo di droga, alcuni dei quali frequentatori del locale, come testimoniato dai relativi rinvenimenti e sequestri.

Nello specifico nel corso di un controllo notturno, erano stati rinvenuti 25 grammi di sostanza stupefacente addosso ad un giovane presente nella spiaggia del locale e altra droga nascosta in un vaso. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i fatti di sabato scorso, quando sono state ferite due persone da avventori del locale in questione: un uomo era stato aggredito all’uscita dello chalet dico bar, mentre il titolare di uno stabilimento balneare vicino era stato ferito a colpi di machete come ritorsione perché aveva allertato la polizia dopo aver assistito al primo pestaggio.

A quel punto il questore di Fermo ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni. Questo provvedimento ha lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini ed ha la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi, che, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

Fabio Castori