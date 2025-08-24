Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera

Fermo, 24 agosto 2025 – Quando hanno notato quei due ragazzi che alla vista dei poliziotti, mentre stavano passeggiando in via Nazario, hanno gettato a terra una sigaretta, si sono subito insospettiti. Gli agenti vedendo quello scatto repentino del giovane, hanno raggiunto entrambi e hanno raccolto la sigaretta artigianale per poi identificarli. Entrambi sono risultati 20enne residenti in zona. Uno dei due, ovvero quello che aveva lanciato la sigaretta, ha consegnato agli agenti anche un pacchetto di sigarette contenente sostanza solida di colore marrone, ovvero hashish, dichiarando di esserne il solo assuntore. Il 20enne è stato quindi segnalato alla prefettura e lo stupefacente, per un totale di 4 grammi, è stato sottoposto a sequestro.

Gli stessi agenti, mentre transitavano a Lido Tre Archi, hanno visto un ragazzo sotto un androne dei numerosi condomini, sostare da molto tempo, come se aspettasse qualcuno. Così, incuriositi, mentre si stavano avvicinando con l’auto di servizio, il giovane ha abbassato la visiera del cappello e si è allontanato velocemente. Gli agenti quindi, avendo capito che presumibilmente era uno spacciatore, hanno continuato a stazionare sul posto per lanciare un segnale della loro presenza costante sul territorio. Il giovane spacciatore è stato quindi notato mentre da lontano guardava e aspettava che i poliziotti andassero via, come se avesse lasciato qualcosa e dovesse tornare a riprenderlo.

Così, il buon istinto dei poliziotti ha permesso di rinvenire all’interno di una fioriera, altre dosi già confezionate di cocaina ed eroina. Anche questa volta, come pochi giorni fa, quando gli agenti hanno rinvenuto sotto un albero altra droga pronta per essere spacciata, non è stato possibile identificare il pusher, ma una cosa è certa: la polizia continuerà costantemente a lavorare per dare un nome allo spacciatore e assicurarlo alla giustizia.

Inoltre, si precisa che, solamente in questo mese di agosto, gli uomini della questura di Fermo hanno tolto dalle piazze di spaccio oltre un chilo di cocaina e diversi etti di eroina, a dimostrazione che la presenza sul territorio di numerose pattuglie, giunte anche in supporto dal Reparto prevenzione crimine di Pescara e Perugia, hanno permesso di dare un duro colpo alla criminalità diffusa, ma soprattutto un’ingente perdita di guadagno a causa dei numerosi sequestri di droga.