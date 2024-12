Droga, furti e risse: giro di vite del questore, controlli a tappeto nel Fermano

Fermo, 30 dicembre 2024 - Forze dell’ordine in prima linea per il contrasto della microcriminalità, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, delle risse tra i giovani. A tal proposito la questura di Fermo ha disposto un servizio di controllo straordinario del territorio con l’impiego di pattuglie appartenenti alla polizia e ai carabinieri, con l’ausilio dei vigili urbani di Porto Sant’Elpidio e di un’unità cinofila del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

I controlli si sono concentrati nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo, a Porto Sant’Elpidio e a Porto San Giorgio, con particolare riguardo alle aree dove sono diffusi locali pubblici e di intrattenimento.

Al termine del servizio sono stati effettuati 4 posti di controllo, identificate 70 persone, 15 veicoli, di cui 7 sanzionati amministrativamente al codice della strada.

Nelle stesse zone, sono stati ispezionati tre esercizi pubblici tra i quali alcuni bar e locali di ritrovo di Porto San Giorgio e di Porto Sant’Elpidio, con particolare attenzione a quelli possibile ritrovo di pregiudicati.

A Porto San Giorgio controllate anche le vie del centro con particolare attenzione al quartiere a ridosso della stazione ferroviaria ed a piazza Gaslini, dove è stata temporaneamente trasferita la fermata degli autobus.

Nell’occasione sono state identificate diverse persone, tra le quali un tunisino residente nel Fermano e un egiziano residente a Milano, rispettivamente di 18 e 37 anni.

Al ben addestrato cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza presente durante il controllo, non sono sfuggiti sette grammi di hashish, poi debitamente sequestrati. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura di Fermo per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale.

Le misure straordinarie di controllo del territorio che interesseranno la nostra provincia nella sua totalità, dai monti al mare, saranno adottate dal questore di Fermo anche per il periodo di Capodanno.