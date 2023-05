Droga nascosta in casa: condannato

Dopo una perquisizione nella sua abitazione lo avevano sorpreso con un ingente quantitativo di eroina. Per questo motivo un magrebino 32anni domiciliato a Fermo, è sotto processo ed è stato è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno dalla polizia di Fermo, durante un blitz a lido Tre Archi quando il tunisino era stato trovato in possesso di circa trenta grammi di eroina pronta al confezionamento e per essere spacciata. Gli agenti erano andati nell’abitazione dello straniero su delega della Procura e al loro occhio non era sfuggita la presenza di una dose di sostanza stupefacente all’interno dell’immobile.