Droga nascosta nel muro della stazione a Porto San Giorgio

Controlli interforze su tutto il territorio fermano disposti dal questore Rosa Romano. Durante la perlustrazione della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, l’occhio attento dei poliziotti ha notato un 20enne che sostava nella zona insieme a tre amici.

Il giovane stava nascondendo qualcosa nella fessura di un muro, continuando poi a conversare, fingendo di ignorare la presenza degli agenti.

Gli immediati controlli hanno permesso di ritrovare, nella stessa fessura del muro, uno spinello contenente hashish.

Il controllo, però, non si è limitato alla sanzione amministrativa del ragazzo e l’approfondita attività fatta dagli agenti ha consentito di ritrovare, proprio addosso al giovane, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 23 centimetri. Pertanto il oltre alla sanzione amministrativa per l’utilizzo della sostanza stupefacente, è stato denunciato per porto abusivo dell’arma, che è stata posta sotto sequestro.

Sempre nella stazione, grazie ai cani antidroga della Guardia di Finanza che hanno continuato a monitorare i numerosi viaggiatori presenti, dietro all’oblatrice della biglietteria automatica, sono stati trovati altri 29 grammi di hashish e uno spinello già confezionato, debitamente sequestrati a carico di ignoti.

L’attività di controllo non ha comunque trascurato i locali d’intrattenimento e di ristoro. Sono state controllate 152 persone, 13 auto ed elevate quattro sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada.

fab. cast.