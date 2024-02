Droga nascosta nel porticato di via Aldo Moro

Avevano nascosto un ingente quantitativo di droga nel porticato di via Aldo Moro, a Lido Tre Archi di Fermo ma avevano dovuto fare i conti con i controlli della polizia e il fiuto del cane antidroga della Guardia di Finanza. I poliziotti, dopo aver rinvenuto la droga, si erano appostati e avevano atteso che i "proprietari" della sostanza stupefacente tornassero per recuperarla. In quel momento era scattato il blitz e gli uomini della questura avevano arrestato due tunisini rispettivamente di 23 e 21 anni. I due nordafricani, domiciliati a Fermo, sono finiti alla sbarra e sono stati condannati entrambi a due anni e due mesi di reclusione. L’operazione era scattata grazie alla sinergica operatività poliziotti di Fermo, con il coinvolgimento del Reparto prevenzione crimine di Pescara, la squadra volante, la squadra mobile, supportati dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Fermo, durante il continuo monitoraggio del territorio. Proprio in questa costante opera di controllo lungo la costa fermana, i poliziotti e i finanzieri avevano sventato il traffico di droga, riuscendo a recuperare quasi un etto di hashish e marijuana già suddivisi in piccole dosi pronte per lo spaccio e facendo finire in trappola i due pusher tunisini. Il nascondiglio usato dagli spacciatori era stato scoperto dal cane antidroga proprio nei pressi di un esercizio pubblico situato in via Aldo Moro, rendendo vana l’opera di occultamento degli spacciatori e togliendo dal mercato al minuto quella sostanza, per un valore di qualche migliaio di euro. fab.cast.