Droga nascosta nelle siepi del parco giochi

Continuano senza sosta i controlli straordinari interforze del territorio, disposti dal questore per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. La polizia, insieme ai carabinieri e alla Guardia di Finanza e il Reparto prevenzione crimine di Pescara di pubblica sicurezza, ha coordinato uno specifico servizio a Lido Tre Archi nel giardino comunale a ridosso di via Bachelet. Nel corso dell’attività i cani antidroga della Guardia di Finanza, tra l’erba e i numerosi cespugli della siepe, hanno rinvenuto in alcuni involucri di cellophane più di 90 grammi di droga tra hashish e marijuana. Sempre in via Bachelet, sono scattati i controlli di alcuni extracomunitari nei confronti dei quali sono stati esperiti accertamenti da parte del personale dell’ufficio immigrazione della questura per i provvedimenti di competenza. I controlli in argomento sono proseguiti a Lido Tre Archi, in via Tobagi e via Mattarella, all’interno dei palazzi R1 e R2 dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di un appartamento. Dal sopraluogo effettuato dai poliziotti, l’appartamento è risultato vuoto, ma con tracce da cui si potuto desumere che era stato effettivamente occupato in passato, ma che attualmente era inagibile. Gli agenti hanno avvisato, tramite l’amministratore, i proprietari residenti a Novara per la messa in sicurezza e la denuncia da parte dei proprietari. I controlli sono stati estesi per la ricerca di stupefacenti a tutti i contatori e depositi dei palazzi con esito negativo. L’attività di controllo è proseguita a Porto Sant’Elpidio in piazza Fratelli D’Angelo e nelle vie centrali senza riscontrare anomalie. Il controllo straordinario si è concluso a Porto San Giorgio, in via XX Settembre, nelle zone di ritrovo dei teenagers e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria, via Oberdan, via Trevisani, piazza Bambinopoli, lungomare centro, via Rismondo e piazza Gaslini senza riscontrare criticità.