Droga nel bar, la questura lo chiude

A seguito di specifici controlli che hanno portato al rinvenimento di cocaina all’interno del bar ’Andaluz Lounge Cefè’ in via Petrarca a Porto San Giorgio per la seconda volta in alcuni mesi, la questura di Fermo ha disposto la sospensione temporanea della licenza e la chiusura del locale per dieci giorni. Il provvedimento, emesso dal questore Rosa Romano, è scaturito a seguito dei controlli serali effettuati dalla polizia sabato quando all’interno del bar erano stati identificati clienti con numerosi precedenti e contemporaneamente era stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosto sotto al flipper.

Il caso però, non è risultato il primo. Lo stesso bar, infatti, il 5 ottobre era già stato colpito da un provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di cinque giorni, emesso sempre dal questore di Fermo a seguito del rinvenivano di cocaina, trovata a seguito dei controlli di polizia, sul davanzale del bagno. I plurimi rinvenimenti di sostanza stupefacente, nonché i numerosi avventori con precedenti di polizia orbitanti nei pressi del locale o sorpresi all’interno dello stesso al momento dei controlli di polizia in molteplici occasioni nel corso degli ultimi mesi, sono il segnale inequivocabile che il bar è ormai divenuto sia un luogo abitualmente dedito al consumo di sostanze stupefacenti che un punto di riferimento per persone con precedenti penali. La Divisione di polizia amministrativa della questura ha poi raccolto i dati dei controlli effettuati, al fine di verificare gli interventi nel locale e soprattutto l’abitualità della frequentazione da parte di soggetti pregiudicati. Da qui, l’applicazione dell’articolo 100 del Tulps che consente al questore la chiusura per un periodo determinato "di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate". E la chiusura è arrivata. Ma stavolta, stante la recidiva, sarà di ben dieci giorni. Il provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e soprattutto delle legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura, nonché di costituire una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le norme e creare un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi.

Paola Pieragostini