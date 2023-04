Droga nelle piante del vivaio Due assolti dopo il maxi blitz

di Fabio Castori

Colpo di scena al processo con rito immediato ai due albanesi, Edmond Kajmaku, 34 anni, residente a Monterubbiano, e suo zio Agim Kajmaku ex sindaco di Vora, accusati di aver occultato 20 chili di cocaina nei vasi delle piante parcheggiate in un vivaio di Grottammare. Il pm ha infatti chiesto l’assoluzione per entrambi con la vecchia formula della mancanza di prove. Richiesta che è stata accolta dal Collegio penale del tribunale di Fermo. Alla fine soddisfazione per gli imputati e rabbia per gli inquirenti che non hanno potuto dimostrare fatti che all’apparenza sembravano scontati e che invece non si sono rivelati tali, forse per qualche falla nel castello accusatorio dei carabinieri che avevano messo a segno la maxi operazione antidroga. Il politico albanese era stato arrestato insieme a suo nipote nel maggio scorso a Grottammare. In due erano stati accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso del blitz erano stati sequestrati 20 chili di cocaina che, una volta immessi sul mercato, avrebbero fruttato un milione di euro. Il crocevia della droga, secondo gli investigatori dell’Arma sarebbe stato Monterubbiano da dove, presumibilmente, sarebbe stata smistata in Italia e nei Paesi Bassi. Un piano pressoché perfetto: gestire il vasto mercato di cocaina da un isolato paesino delle Marche vicino al porto di Ancona e a quello di Bari. Il tutto con l’ipotizzato coordinamento dell’insospettabile nipote del politico albanese ormai trapiantato in Italia. Dopo la scoperta fatta dai carabinieri all’interno dei vasi delle piante acquistate dall’azienda di fiori di cui l’ex sindaco era azionista e oggi di proprietà della moglie, era stata avviata un’indagine internazionale molto più ampia.

Il pool investigativo italo albanese aveva sottoposto a un controllo approfondito nel porto di Durazzo di un camion della ditta finita nel mirino e aveva scoperto i nascondigli segreti senza però rinvenire sostanze stupefacenti. In questa maniera era venuto a galla il modo con il quale venivano presumibilmente spostati centinaia di chili di droga, ma non è stato possibile provarlo con certezza. Gli investigatori hanno anche accertato che, cinque giorni prima del maxi sequestro di cocaina, il noto politico albanese aveva viaggiato in aereo da Tirana ad Ancona.

Poi si era recato a Monterubbiano e, insieme al nipote, si era spostato con un’auto a noleggio. Anche questo, però, non è stato sufficiente per dimostrare che erano stato loro due a muovere l’ingente quantitativo di droga. Il 34enne Edmond Kajmaku, prima di essere arrestato, viveva stabilmente a Monterubbiano e prima ancora era stato il direttore di Ukt, l’azienda di fornitura idrica albanese.

Dunque due insospettabili: un politico e un ex importante dirigente che, alla fine, sono finiti sotto processo per traffico di droga.

Un’accusa pesante che in ambito dibattimentale non è stata potuta provare, tanto che entrambi sono stati assolti. Resta una domanda senza risposta: ma allora di chi erano quei 20 chili di cocaina?