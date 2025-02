Droga per i giovani della movida. Spacciatore condannato a tre anni

Era stato sorpreso con alcune dosi pronte per essere smerciate ai giovani acquirenti del sabato sera e delle discoteche, ma i carabinieri avevano subito capito che dietro c’era qualcosa di più grosso così era scattata una perquisizione nella sua abitazione dove erano stati rivenuti quantitativi di diversi tipi di droga. Per questo motivo un operaio 50enne, incensurato, di Porto San Giorgio è finito alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine del processo, dove sono stati ascoltati gli investigatori dell’Arma che avevano messo a segno il blitz e alcuni acquirenti, l’imputato è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Il 50enne era finito nei guai nel dicembre 2019 quando i militari dell’Arma, a conclusione di un mirato servizio di osservazione, pedinamento e controllo, lo avevano bloccato a bordo della sua auto, sottoponendolo ad una perquisizione personale di iniziativa, rinvenendo addosso all’uomo due grammi di cocaina, cinque pasticche di ecstasy e 605 euro, provento certo dell’attività di spaccio. A quel punto i militari, intuito che la droga sequestrata poteva essere solo la punta dell’iceberg di un quantitativo maggiore, avevano fatto scattare una successiva perquisizione domiciliare, che aveva consentito di rinvenire all’interno della abitazione del 45enne, due involucri per una quantità di circa 160 grammi di cocaina, una dose di marijuana da 2 grammi, due bilance di precisione, tutto il materiale utile al confezionamento della droga e oltre 3000 euro in contanti, anche questi provento certo dello spaccio di stupefacenti. L’aspetto più preoccupante emerso nel corso dell’operazione era stato che la droga era sostanzialmente destinata ad una clientela molto giovane.

Fabio Castori