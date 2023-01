Droga, scoperto dai cinofili

Era stato sorpreso dalla polizia con eroina e marijuana occultate nella sua abitazione. Per questo motivo un 28enne nigeriano è finito alla sbarra ed è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione. Il giovane era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Fermo la sera del gennaio 2018 a Lido Tre Archi. I suoi movimenti sospetti avevano interessato gli investigatori in quanto erano convinti che da lui si rifornissero di eroina e marijuana varie persone del luogo. Dopo averlo atteso ed aver osservato i suoi atteggiamenti, i poliziotti erano entrati nell’appartamento e, con il cane antidroga della Guardia di Finanza di Fermo, avevano trovato e sequestrato, nascosti in un armadio, ben 20 dosi di eroina e marijuana pronte per lo spaccio. Per il nigeriano erano scattate le manette ed era stato quindi rinchiuso nella casa di reclusione di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.