Droga sottoterra: denunciata

Aveva nascosto sottoterra la cocaina, ma nonostante lo stratagemma è stata smascherata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Fermo, che così hanno ottenuto un significativo risultato nel loro costante impegno per combattere l’illegalità legata allo spaccio di droga. La scoperta è stata fatta nel corso di una mirata attività investigativa, a Sant’Elpidio a Mare, quando i militari del Nucleo investigativo hanno denunciato in stato di libertà per traffico di stupefacenti una donna di 42 anni di origini albanesi, residente a Porto Sant’Elpidio e già nota alle forze dell’ordine per specifici reati legati allo spaccio di droga. L’operazione è scaturita da una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione della denunciata, durante la quale sono stati rinvenuti, occultati nel terreno di sua proprietà in un contenitore, quattro involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, pronti per essere ceduti a terzi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’Arma dei carabinieri ribadisce il suo impegno costante nella lotta contro il traffico di droga, con l’obiettivo di preservare la sicurezza e il benessere della collettività. Questo ennesimo risultato rappresenta un chiaro messaggio: le forze dell’ordine non abbassano la guardia e continueranno a operare con determinazione e dedizione per contrastare ogni forma di illegalità.