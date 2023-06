Drogato alla guida investe una donna C’è la condanna

Aveva investito una ragazza mentre era in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di eroina. Il conducente dell’auto, un 40enne di Fermo, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali. L’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi, più la sanzione pecuniaria di duemila euro. L’episodio risale al luglio del 2020 quando, intorno alle 22, la squadra volante della polizia era intervenuta in località Campiglione a seguito della segnalazione dell’investimento di un pedone. Sul posto i sanitari del 118 stavano già prestando le prime cure alla vittima, una ragazza elpidiense che, mentre stava attraversando la strada insieme al padre, era stata investita da un’utilitaria in transito. In considerazione delle gravi lesioni riscontrate sulla giovane, i soccorritori l’avevano prima trasportata in codice rosso presso l’ospedale "Murri" di Fermo e successivamente, in eliambulanza, all’ospedale "Torrette" di Ancona. I poliziotti, controllato il conducente della auto investitrice, avevano immediatamente notato un particolare e anomalo stato di irrequietezza e agitazione, nonché il restringimento delle pupille, chiari indicatori della possibile assunzione di sostanze stupefacenti. All’interno del veicolo, inoltre, erano state rinvenute due siringhe usate per l’uso della droga. L’uomo era stato accompagnato presso l’ospedale "Murri", dove era stato sottoposto ad esami per la conferma dell’assunzione di oppiacei a seguito dei quali era stato denunciato all’autorità giudiziaria, ai sensi del codice della strada, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali. La patente di guida gli era stata ritirata e la vettura era stata sottoposta a sequestro amministrativo.