Drogometro, body e dash-cam alla polizia locale

’Drogometro’, body-cam e dash-cam sono le nuove dotazioni di cui è stata fornita la polizia locale di Porto San Giorgio nell’ambito del Patto per la sicurezza, che il Comune ha sottoscritto insieme alla regione Marche e alla prefettura di Fermo e dal quale ha ottenuto un contributo per l’acquisto delle citate dotazioni. La municipale può così disporre di strumenti all’avanguardia sia per il controllo del territorio che per la tutela degli agenti in servizio. Tra le novità di maggior rilievo c’è il drogometro, dispositivo capace di rilevare in pochi minuti, tramite un semplice prelievo salivare, la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo di chi è alla guida. Cannabinoidi, cocaina, oppiacei, anfetamine e metanfetamine sono tra le sostanze individuabili. In caso di positività, scatta il ritiro immediato della patente, con successiva verifica in centri specializzati. Questo strumento, già introdotto in alcune città italiane, si è dimostrato efficace nel contrasto agli incidenti causati dalla guida sotto effetto di droghe. Ma il drogometro non è l’unico acquisto eseguito. Il comandante della polizia municipale Giovanni Paris ha investito anche in giubbetti protettivi, di ultima generazione in grado di resistere a tagli punteruoli e proiettili: Ne sono stati acquistati 5 unità, vengono utilizzati in particolare per proteggere gli agenti in interventi alto rischio come possono esserlo i trattamenti sanitari obbligatori (Tso).

A rafforzare poi la trasparenza e la documentazione delle operazioni, sono state acquistate una decina di nuove body-cam, videocamere indossabili che registrano in tempo reale ciò che accade durante i controlli. Queste, insieme alle quattro dash-cam da installare sui veicoli di servizio, permetteranno una registrazione continua degli eventi esterni, fungendo da deterrente e da prova in caso di controversie. Il Patto per la Sicurezza Urbana, firmato lo scorso dicembre, rappresenta un modello di collaborazione interistituzionale che coinvolge anche altri comuni del litorale fermano, come Fermo e Porto Sant’Elpidio. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza della polizia locale, estendere gli orari di pattugliamento e dotare gli agenti di strumenti adeguati per affrontare le sfide della sicurezza urbana. dove la prevenzione è sempre più centrale, Porto San Giorgio in tale contesto si conferma un comune sensibile e all’avanguardia.

Silvio Sebastiani