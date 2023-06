Due 40enni condannati per spaccio

Stavano smerciando droga ad alcuni giovani convinti di essere lontani da occhi indiscreti, purtroppo per loro non erano soli e avevano gli occhi dei carabinieri puntati addosso. È così che nella rete dei militari dell’Arma erano finiti un 40enne magrebino, residente a Fermo e un 45enne fermano. Entrambi sono finiti alla sbarra e al termine del processo, sono stati condannati, il primo a due anni e otto mesi di reclusione, il secondo a due anni e due mesi, per il reato di traffico di stupefacenti. Da alcuni giorni, i carabinieri avevano notato uno strano andirivieni di giovani in alcune stradine poste nel centro storico di Fermo. Così avevano deciso di far scattare un blitz. I carabinieri avevano intercettato un’auto con due persone a bordo. Entrambe, nel corso del controllo, avevano dato segni di immotivato nervosismo, tanto che i carabinieri avevano deciso di sottoporli ad una perquisizione. Il conducente dell’auto, l’extracomunitario, era stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish mentre il passeggero, il 45enne fermano, era stato sorpreso con 12 grammi della stessa sostanza. Dopo il rinvenimento della droga, era scattata la perquisizione nelle rispettive abitazioni.