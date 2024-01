Due appuntamenti con ‘Trasform-Azioni’

L’impresa sociale EraFutura e il Centro Giovanile Casette presentano due appuntamenti della rassegna culturale ‘Trasform-Azioni - Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ ideata con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarapica. Giovedì 25 gennaio (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete) sarà presente Pierluca Mariti (@piuttosto che) col suo primo libro ‘Niente di che’ (Rizzoli). Comico, giurista pentito e manager in una multinazionale, alla soglia dei trent’anni ha deciso di rispolverare la sua mai sopita passione, l’intrattenimento, prima con la stand up comedy, poi sul profilo Instagram @piuttosto_che. Venerdì 26 gennaio sarà la volta di Cecilia Sala e Daniele Raineri, entrambi giornalisti e inviati di guerra, con i quali si approfondiranno gli attuali scenari bellici con la presentazione dell’ultimo libro della Sala ‘L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan’ (Mondadori Strade blu). Sala è la voce narrante e ideatrice di ‘Stories’, podcast quotidiano di attualità e politica estera prodotto da Chora News, scrive per Il Foglio, conduce una rubrica settimanale nel programma "In altre parole" (La7) di Massimo Gramellini. Raineri, già giornalista de Il Foglio dal Cairo e da New York, è inviato di Repubblica, ha scritto da Siria, Iraq, Libia, Ucraina e altre aree di crisi.