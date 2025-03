Due appuntamenti di grande spettacolo al teatro Cicconi

Due appuntamenti al teatro ‘Cicconi’ nell’ambito della stagione di prosa: stasera (ore 21,15) Amelia Monti e Claudia Gusmano presentano ‘Strappo alla regola’ scritto e diretto da Edoardo Erba. Insieme a loro un nutrito cast di attori: Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi, Fabio Zulli mentre partecipano in video Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma. Venerdì, ancora teatro, stavolta con uno spettacolo fuori abbonamento, con Isabel Russinova, interprete e autrice di ‘Duse. Come il vento soffiato dal mare mi racconto’, uno spettacolo che propone un ritratto inedito della Duse, non solo la Diva contesa dai teatri del mondo, ma anche e soprattutto artista impegnata per l’emancipazione femminile. Info e biglietti: 347 6467171 e vivaticket.com.