Due auto distrutte dalle fiamme

Ancora auto andate a fuoco, ancora un episodio a Montegranaro che va ad aggiungersi agli altri avvenuti negli ultimi giorni in altre località limitrofe. L’ennesimo incendio è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 4 e a farne le spese sono state due vetture che erano state lasciate in sosta nel parcheggio di un condominio, proprio lungo via Fermana Nord. Erano circa le 4, quando i residenti di quel quartiere sono stati svegliati di soprassalto da alcuni boati provenienti dalla strada. Il tempo di affacciarsi per controllare cosa stesse accadendo e hanno scoperto il motivo di quei colpi dall’effetto deflagrante: due auto erano completamente avvolte dalle fiamme. A quel punto, è stato tutto un corri corri da parte di chi aveva l’auto parcheggiata vicino a quelle avvolte dal rogo, per riuscire a spostarle in tempo, scongiurando il rischio che l’incendio si propagasse e ne danneggiasse altre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri. I vigili hanno agito con rapidità nello spegnere le fiamme, evitando che potessero raggiungere le abitazioni vicine. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incendio potrebbe essere partito da una delle due vetture (erano entrambe alimentate a diesel) e, prendendo forza, si è esteso anche all’auto vicina. Di loro, non sono rimaste che le carcasse. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso, per risalire alla causa scatenante del rogo. Fermo restando che gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, neanche l’eventualità di un’azione dolosa, pare più accreditata la possibilità che le fiamme siano scaturite da una delle due auto, a causa di un guasto meccanico. Saranno gli inquirenti a fare luce sull’accaduto, considerato anche che le auto sono di proprietà di gente del posto, tranquilla e conosciuta.

L’episodio, tuttavia, ha riportato alla memoria quanto avvenuto un paio di settimane fa quando, a Fermo e a Porto Sant’Elpidio, in una stessa notte sono state distrutte dalle fiamme ben otto vetture, anche in quei casi, tutte di proprietà di gente assolutamente tranquilla. E qualche altro episodio era capitato non molto tempo prima sempre nella stessa zona. Casi che, alla fine, al di là di una ipotesi dolosa tutta da accertare, qualora si trattasse solo delle conseguenze di guasti imprevisti, darebbero da pensare un bel po’, non fosse altro per la frequenza con cui si stanno verificando.

m.c.